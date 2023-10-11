نيجيرفان بارزاني يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد ملف اللاجئين والهجرة

2023-10-11 16:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، مع السفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى العراق ملف اللاجئين وآليات منع الهجرة غير الشرعية، فيما عرض السفير الجديد ملخصا حول خططه المستقبلية في اقليم كوردستان والعراق في ثلاثة مجالات رئيسة.

وقالت رئاسة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، يوم الاربعاء، السفير الجديد للاتحاد الاوروبي في العراق توماس سيلر والوفد المرافق له".

واضاف انه "في الاجتماع هنأ بارزاني السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في العراق متمنيا له التوفيق في مهامه وعبر عن دعمه للعمل و التعاون مع الاتحاد الأوروبي".

من جانبه عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن "سعادته بلقاء رئيس الاقليم و العمل في العراق وعرض ملخصا حول خططه المستقبلية للعمل في اقليم كوردستان والعراق ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستقرار وحقوق الإنسان".

كما تم التباحث حول "ملف اللاجئين وآليات منع الهجرة غير الشرعية و عدة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع" بحسب البيان.