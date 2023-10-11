السوداني من موسكو: نهدف لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030 

2023-10-11 17:45:13 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الأول 2023)، أن حكومته تسعى لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030، ووضعت في سُلّم أولوياتها الإصلاح الاقتصاديَّ وتنويع الاقتصاد، عبر المشاريع المتكاملةِ للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية"، مشيراً إلى "وضع مخطط يضمُّ 11 حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحو هذه المشاريع"، ودعا "الشركات العالمية المختصة لاستثمار هذه الفرصِ الواعدةِ"