2023-10-11 17:50:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علمت "بغداد اليوم"، عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، ان مناقصة البنى التحتية لـ 6 بلديات في محافظة البصرة "مخفية" ولم يتم عرضها.

وأكد مقاولون في محافظة البصرة تحدثوا لـ"بغداد اليوم"، أن "6 بلديات في محافظة البصرة لم تعلن مناقصتها لمشاريع البنى التحتية"، مطالبين بـ"إجراء تحقيق عاجل وفوري بشأن هذه المناقصة والخاصة بطريق العوجة بقضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة".

وقال إصحاب شركات مقاولات ان "المناقصة لم يتم الاعلان عنها ويراد لها ان تحال في الخفاء للمقاول (ز.ي) الذي يستحوذ على اغلب مشاريع الطرق في المحافظة"، مشيرين الى ان "سبب منح المناقصة لـ(ز.ي) هو بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين مدير احد الأقسام وهو (م.ي)".

وطالب المقاولون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"إرسال لجنة لمحافظة البصرة للتحقق من المناقصة حيث ان الكثير منها يحال في الخفاء ودون إعلان للمقاول (ز.ي) او شركات على صلة بنفس المقاول"، على حد قولهم.

وأوضح المقاولون ان "كلفة مناقصة البلديات تتجاوز الـ 17 مليار دولار والمتعلقة بانشاء طريق العوجة قد تم بيعها بنحو نصف مليون دولار لما بات يعرف بلوبي حيتان المناقصات المكون من شخصيات نافذة في مجال المقاولات والتي تسيطر على جميع مشاريع البنى التحتية التي تزيد قيمتها عن 2 مليار وتصل لـ500 مليار دينار".

وتضمن "بغداد اليوم" حق الرد للكشف عن حقيقة اخفاء هذه المناقصات وسبب عدم اعلانها.