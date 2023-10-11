بعد إغلاق 40 سنة.. شارع حيوي في بغداد يقترب من الانجاز

2023-10-11 19:20:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023) عن تنفيذ المراحل النهائية لانجاز تأهيل شارع السندباد ودخوله الخدمة قريباً لمعالجة الزخم المروري وخدمة منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة.

وقال كاظم في بيان تلقته "بغداد اليوم" خلال جولة تفقدية له لمتابعة مراحل انجاز اعمال تأهيل الشارع "قامت امانة بغداد بإعادة افتتاح شارع السندباد كطريق مهم يسهم في فك الاختناقات المرورية وخدمة منطقة الزعفرانية بعد اغلاق دام لأكثر من (40) عاماً".

وأضاف ان "الاعمال جارية على تأهيل الطريق بطول 3250 متراً وعرض 12 متراً يمتد من منطقة الزيوت النباتية لغاية منطقة سعيدة وهو احد الطرق المهمة في معالجة الزخم المروري التي تعاني منها المنطقة".

ولفت أمين بغداد الى ان "دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية الكرادة تعملان على مدار 24 ساعة لانجاز اعمال التأهيل وعلى وفق المواصفات الفنية المحددة".

وبين ان "اعمال الصب شارفت على الانتهاء واعمال مد الأرصفة في مراحلها النهائية وجاري تنفيذ الاكساء بطبقة الأساس كمرحلة أخيرة" لافتاً الى ان "العمل يتم باشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء وبوتيرة متسارعة لانجازه بأقرب وقت ممكن بعد معالجة جميع التعارضات والتجاوزات التي كانت تعرقل اعمال التأهيل".



