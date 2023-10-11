الدينار العراقي يتنفس الصعداء.. استمرار انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-10-11 20:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد أربيل، مع اغلاق الاسواق مساء يوم الأربعاء.

وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160400 دولار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 162100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 159500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضا حيث بلغ سعر البيع 160100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.