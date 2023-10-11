خوفا من تلعفر وسامراء.. ما علاقة رئاسة البرلمان بتأجيل التصويت على حلبجة؟

2023-10-11 20:15:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اتهم النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالوقوف وراء تعطيل مشروع إقرار حلبجة محافظة جديدة، وذلك لحسابات انتخابية.

وقال أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحلبوسي هو من يعطل إقرار مشروع محافظة حلبجة لوجود حسابات خاصة به وبالمكون السني تتعلق بالانتخابات وتمثيل المكون بالمقاعد وحصته".

وأضاف أن "الحلبوسي وكتلته يعتقدون بأن إقرار حلبجة كمحافظة في الوقت الحالي سيفتح الباب لمطالبات أخرى في المحافظات السنية، مثل مشروع محافظة تلعفر في نينوى، ومشروع إقرار سامراء كمحافظة بمعزل عن صلاح الدين، وهذا الأمر يعتقدون بأنه يؤثر على أصواتهم الانتخابية ويقلل عدد المقاعد".

وصوت مجلس الوزراء منذ اذار الماضي على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الاولى والثانية منذ ايار الماضي، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في اكثر من جلسة.