السامرائي يدعو القوى السياسية ومجلس النواب لتشريع قانون جديد يتضمن دعم الشعب الفلسطيني

2023-10-11 20:15:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حمل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، اسرائيل وجميع الدول الداعمة لها مسؤولية الابادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وقال السامرائي في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "ما يجري في غزة تجاه المدنيين من ابناء شعبنا الفلسطيني جريمة إبادة جماعية تتحمل مسؤوليتها إسرائيل بالدرجة الاولى وجميع الدول الداعمة لها مسؤولة بشكل غير مباشر جراء تأييدها لهذا الكيان الغاصب".

ودعا السامرائي القوى السياسية ومجلس النواب لـ"تشريع قانون جديد يتضمن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع"، مؤكدا ان "محنة الشعب الفلسطيني وحدت العراقيين بجميع اطيافهم ومكوناتهم ويقفون اليوم متفاعلين مع هذه القضيةً".

واثنى السامرائي خلال المؤتمر الصحافي في محافظة صلاح الدين على "موقف الحكومة العراقية الذي وصفه بالمشرف تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً "اعتزاز ابناء محافظة صلاح الدين التي حملت اسم محرر القدس بالانتماء لهذا العنوان الكبير باعتباره مسؤولية تاريخيّة برقبة كل من ينتمي اليه".









rljsOdShDdQ