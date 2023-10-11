2023-10-11 20:15:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، بياناً حول ما يتعرض له قطاع غزّة من قصف إسرائيلي متواصل في مختلف مناطقه.

وجاء في نص البيان تلقته "بغداد اليوم"، "يتعرّض قطاع غزّة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثّفة قلّ نظيرها، وقد أسفر ـ حتى هذا الوقت ـ عن سقوط أكثر من ستة آلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم، وتدمير مناطق سكنية واسعة، ويستهدف القصف مختلف المناطق حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي اليه الناس".

ولفت الى ان "جيش الاحتلال يفرض حصاراً خانقاً على القطاع شمل في الآونة الأخيرة حتى الماء والغذاء والدواء وغيرها من ضروريات الحياة، ملحقاً بذلك أكبر الأذى بالأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة، وكأنّه يريد بذلك الانتقام منهم وتعويض خسارته المدويّة وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة.”

وأشار الى ان "هذا يجري بمرأى ومسمع العالم كله ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبرّرها بذريعة الدفاع عن النفس! ".

ودعا المرجع السيستاني وفقاً لمكتبه "العالم كله للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم".

وشدد على إنّ "إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم ـ المستمرة منذ سبعة عقود ـ بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوّامة العنف تحصد مزيداً من الأرواح البريئة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

يشار الى ان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، شنت هجوماً مباغتاً السبت الماضي في عملية وصفتها بـ"طوفان الأقصى" تمكنت خلالها من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

بينما أعلنت إسرائيل عن "حالة حرب" وشنت قصفاً عنيفاً ومستمراً على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 إضافة إلى إصابة 5339 في الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200، مع استمرار المقاومة بشن ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.