مجلس وزراء إقليم كوردستان: مواطنو العراق متساوون أمام القانون ويجب عدم التمييز تجاه مواطني الإقليم

2023-10-11 20:21:24 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله، مؤكداً على أن "مواطني العراق الاتحادي، وبضمنهم مواطنو الإقليم، متساوون أمام القانون، وبالتالي يجب عدم التمييز تجاههم عند توزيع استحقاقاتهم تحت أي ذريعة أو عذر"، عاداً "الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المنتجة بشأن التكاليف اتفاقاً مهماً لنجاح عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان"