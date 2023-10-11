مدرب الأولمبي العراقي يؤكد أهمية مواجهة المغرب ويكشف مفتاح الانتصار

2023-10-11 20:30:04 - المصدر: العربي الجديد

يواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره المغربي، الخميس، على ملعب "الأب جيكو" في الدار البيضاء، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وشدد راضي شنيشل، المدير الفني للأولمبي العراقي على أهمية اللقاء الودي أمام نظيره المغربي، في الوقت الذي كشف فيه مفتاح الانتصار بهذه المواجهة.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال شنيشل، الأربعاء: "هذه المباريات تعطيك تقييماً حقيقياً للمنتخب الأولمبي، سواء أفراد أو مجموعة وهي مفيدة لأن مستواها قريب على اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها من المنتخبات القوية. اعتقد الأداء الجماعي هو سلاح المنتخب الأولمبي العراقي للتفوق في هذا اللقاء".

من جهة أخرى، اكتمل عقد المحترفين بصفوف الأولمبي العراقي، في معسكر الدار البيضاء، بعد التحاق أيمن الحموي وماركو فرج وعلي الموسوي، مساء الثلاثاء، لينضم الثلاثي إلى بقية المحترفين في أوروبا المشاركين في هذا المعسكر.

