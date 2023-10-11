إقليم كوردستان يدعو الأطراف السياسية إلى موقف موحد من العنف الدائر بين اسرائيل وغزة

2023-10-11 21:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الأطراف السياسية العراقية إلى موقف موحد من العنف الدائر بين اسرائيل وغزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "بيشوا هورامي إن "الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل اسفرت عن عدد كبير من الضحايا الأبرياء من الطرفين".

وأضاف "بالنسبة الى اقليم كردستان وتأثير هذه الحرب عليه فإنه يتوجب على الأحزاب السياسية أن تجلس مع بعضها وتدرس الموضوع الموضوع وتتخذ موقفا مما يحصل".