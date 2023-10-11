اللجنة المشرفة على تظاهرات الجمعة في التحرير تصدر 10 تعليمات

2023-10-11 21:35:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت اللجنة المركزية المشرفة على الصلاة المليونية الموحدة في ساحة التحرير لنصرة القضية الفلسطينية، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، 10 توصيات وتعليمات للمشاركين بالفعالية.

وتضمنت التعليمات التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، بان تكون الصلاة والمظاهرة في ساحة التحرير والطرق المتصلة بها والالتزام بتوجيهات اللجنة التنظيمية والتعاون مع الاجهزة الامنية وعدم لبس الزي العسكري وحمل السلاح وعدم التدافع نحو المنصة وفسح المجال للضيوف والقنوات الاعلامية، وان تكون الهتافات موحدة في نصرة القضية الفلسطينية والتأكيد على لبس الاكفان، والاكتفاء برفع العلمين الفلسطيني والعراقي، فيما اكدت التعليمات وجود مكان لصلاة النساء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه باقامة صلاة موحدة في ساحة التحرير يوم الجمعة القادم والقدوم من جميع المحافظات لهذه الصلاة وذلك لنصرة القضية الفلسطينية والمقاومة التي تخوض المعارك هناك ضد الكيان الصهيوني، فيما اعلن عدد من قادة الفصائل الانضمام الى الصلاة وتوجيه انصارهم بالمشاركة فيها.











