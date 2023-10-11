الرافدين ينفي اطلاق التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين

2023-10-11 21:35:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، اطلاق التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت روابط الكترونية وهمية ومعلومات منسوبة الى مصرف الرافدين تشير الى استئناف العمل بالتقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين ونشر جداول توضح الية تسديد السلف".

واضاف، ان "المصرف، ينفي صحة ذلك ويؤكد ان سلف (الموظفين والمتقاعدين والقوات الامنية) من الموطنين رواتبهم لدى المصرف متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت وذلك لنفاد التخصيص لسنة 2023 اما باقي القروض (الاسكان والمشاريع الصغيرة….) فهي بطبيعة الحال متوفرة ومستمر العمل بها وترويج المعاملات يكون عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات"، داعياً "زبائنه ووسائل الاعلام والرأي العام الى عدم إعتماد ونقل وتداول تلك الروابط والرجوع الى الاخبار ونشاطات المصرف من المصادر الرسمية الموثوقة بها لغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها".



