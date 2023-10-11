2023-10-11 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قتلى ترتفع حصيلتهم تباعا ومصابون ينتظرون النجاة، وأسرى ينشدون الحرية.. هكذا هو الوضع في خامس أيام التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. وفي أحدث بياناتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى في ضربات جوية إسرائيلية إلى 1100، والمصابين إلى 5339 وفي غضون ذلك، كشفت واشنطن حصيلة قتلاها في الحرب، مشيرة في بيان لخارجيتها إلى أن […]

ظهرت المقالة قتلي أجانب بـ”طوفان الأقصى”.. حصيلة أمريكية بريطانية ومطلب إيطالي أولاً على ايرث نيوز.