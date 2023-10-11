2023-10-11 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة العراق في بطولة الأردن الرباعية الودية. وذكر الاتحاد القطري في بيان أن “الحارسين سعد الشيب ويوسف حسن والمدافع بوعلام خوخي، أصيبوا قبل مواجهة العراق في بطولة الأردن الرباعية الودية”. ومن المؤمل أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره القطري يوم الجمعة المقبل على ملعب عمان […]

ظهرت المقالة الإصابات تضرب المنتخب القطري قبل مواجهة العراق أولاً على ايرث نيوز.