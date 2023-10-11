القبض على منفذ عملية تفجير دار أحد منتسبي شؤون المخدرات في النجف الأشرف

2023-10-11 21:45:12 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على منفذ عملية تفجير دار أحد منتسبي شؤون مخدرات كربلاء المقدسة في محافظة النجف الأشرف.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهد استخباري مميز، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بخلية الصقور وبعد تشكيل فريق استخباري ومن خلال كمين مُحكم تم إلقاء القبض على المتهم وهو في غاية الخطورة والذي قام بعدة جرائم منها تفجير دار أحد منتسبي مديرية شؤون المخدرات في كربلاء المقدسة برمانة يدوية والذي يُعد من أهم تجار المخدرات والأسلحة، وبعد هروبه من محافظة كربلاء المقدسة إلى محافظة النجف الأشرف، ألقي القبض عليه وتم إحالته إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونيةِ بحقه".ودعت الوكالة إلى "ضرورة الإخبار عن جميع جرائم الابتزاز التي يتعرض إليها المواطنون وذلك من خلال الاتصال بالرقم الساخن المجاني 144".