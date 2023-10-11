القبض على منفذ عملية تفجير دار أحد منتسبي شؤون مخدرات كربلاء في النجف

2023-10-11 21:45:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والاستخبارات الاتحادية، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، القبض على منفذ عملية تفجير دار أحد منتسبي شؤون مخدرات كربلاء في محافظة النجف.

وقال بيان للوكالة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بجهد استخباري مميز، تمكنت مفارز وكالة الإستخبارات متمثلة بخلية الصقور وبعد تشكيل فريق استخباري ومن خلال كمين مُحكّم، تم إلقاء القبض على منفذ عملية تفجير دار أحد منتسبي شؤون مخدرات كربلاء برمانة يدوية، وهو في غاية الخطورة والذي قام بعدة جرائم ويُعد من أهم تجار المخدرات والأسلحة".

واضاف، انه "تمت إحالته إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونيةِ بحقه".



