القبض على منفذ عملية تفجير دار منتسب في شؤون مخدرات كربلاء

2023-10-11 21:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

*وكالة الاستخبارات : القبض على منفذ عملية تفجير دار أحد منتسبي شؤون مخدرات كربلاءالمقدسة في محافظة النجف الاشرف

=====================

بجهد استخباري مميز ، تمكنت مفارز وكالة الإستخبارات المتمثلة بخلية الصقور . وبعد تشكيل فريق استخباري ومن خلال كمين مُحكّم تم إلقاء القبض على المتهم وهو في غاية الخطورة والذي قام بعدة جرائم منها تفجير دار أحد منتسبي مديرية شؤون المخدرات في كربلاء المقدسة برمانة يدوية والذي يُعد من أهم تجار المخدرات والأسلحة، وبعد هروبه من محافظة كربلاء المقدسة إلى محافظة النجف الأشرف حيثُ ألقي القبض عليه وتم إحالته إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونيةِ بحقه.