2023-10-11 22:11:36 - المصدر: وزارة الدفاع

وزارة الدفاع/ بغداد (اخبار العراق) - إيماناً بضرورة الإستماع إلى المقاتلين وإيصال أصواتهم إلى المراجع وتشخيص الحالات السلبية لمعالجتها خدمة لجيشنا العراقي الباسل، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، والسيد وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وبإشراف مباشر من قبل المفتش العسكري العام، خصصت المفتشية العسكرية العامة الرقم الساخن(٠٧٨٣٤٨٨٧٤٩٩) لإستلام شكاوي منتسبي الجيش العراقي في كافة القواطع، وللابلاغ عن أي شكوى تخص المنتسبين.

ويأتي إطلاق هذا الرقم الساخن في إطار حرص القيادة العسكرية العليا على تعزيز التواصل مع منتسبي الجيش العراقي، وتوفير منصة لهم للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على حل مشاكلهم ومعالجتها.

ويمكن للمقاتلين الإتصال بالرقم الساخن للإبلاغ عن أي شكوى تخصهم، أو تقديم أي ملاحظات أو مقترحات، حيث سيجري التعامل مع الشكاوي والبلاغات بشكل فوري وسري.

يمثل الرقم الساخن خطوة مهمة في إطار تعزيز التواصل مع منتسبي الجيش العراقي، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وستكون المفتشية العسكرية العامة على أهبة الاستعداد لاستقبال الشكاوي والبلاغات، والعمل على حلها ومعالجتها بشكل سريع وفعال.