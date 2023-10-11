وزيرة الهجرة تستقبل أكثر من 700 مواطن من النازحين والعائدين وتوجه بإنجاز معاملاتهم بسرعة

2023-10-11 22:14:56 - المصدر: وزارة الهجرة

بغداد/ وزارة الهجرة (اخبار العراق)- تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، تواصل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، استقبال المواطنين من فئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين، في مقر الوزارة، وسط العاصمة بغداد.

إذ استقبلت سيادتها اليوم، أكثر من 700 مواطن واستمعت إلى المشاكل التي يعانون منها والمعرقلات التي تواجههم في إنجاز المعاملات بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها سريعا.

ووجهّت وزيرة الهجرة الكوادر المتقدمة في الوزارة بتسهيل الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين والعمل على تذليل العقبات، والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من فئات عناية الوزارة، وتذليل كل العقبات التي تواجههم في إنجاز معاملاتهم، بما يضمن حقوقهم ومصالحهم.

وأعرب المواطنون الذين التقوا بوزيرة الهجرة عن تقديرهم لاهتمامها بمشاكلهم، وتوجيهاتها بتذليل العقبات التي تواجههم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.