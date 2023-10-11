مهرجان أبوظبي للشعر 2023 ينطلق تحت شعار "الشعر يلهمنا"

2023-10-11 22:17:26 - المصدر: مهرجان أبوظبي للشعر

تنطلق فعاليات وأمسيات مهرجان أبوظبي للشعر 2023، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الشعر يلهمنا".

وينظم المهرجان لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، بمشاركة أكثر من 1000 شاعر وشاعرة، إلى جانب كوكبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بمجال الشعر من دول عربية وغير عربية.

ويهدف المهرجان إلى دعم الفكر والثقافة وتعزيز أهمية الشعر العربي والوعي بالموروث الأدبي الشعبي، وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح، وخلق فرصة التفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بمجال الشعر.

يحتضن المهرجان "مؤتمر أبوظبي للشعر" الذي يمتد من 12 إلى 14 أكتوبر، ويقدم خلال جلساته دراسات نقدية وأكاديمية وأنماط المشهد الشعري، ويسلط الضوء على أبرز الشعراء ومنجزاتهم والبيئة الإماراتية في الشعر، ودور البرامج الموازية التي ارتقت بمسيرة الشعر العربي عبر بوابة أبوظبي.

كما يتضمن المهرجان عدداً من الأجنحة والمنصات، منها منصة "درب الشعر" التي تشكل أيقونة المهرجان، ويستعرض من خلالها مراحل تطور الشعر العربي عبر العصور، إلى جانب فعاليات مسرح تجارب الأداء لشاعر المليون، وندوات ثقافية متخصصة وأمسيات شعرية بمشاركة عدد من الدول العربية، علاوة على قرية خاصة للطفل وعرض دواوين شعرية وإصدارات أدبية متخصصة.

ويعد مهرجان أبوظبي للشعر أحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويسعى إلى تعزيز مكانة أبوظبي حاضنة للشعر والشعراء والمواهب، ودعم المشهد الثقافي العربي.