مطعم "مادي هيا" الياباني الاستثنائي في جزر المالديف يعيد تعريف تجربة تناول الطعام

2023-10-11 22:21:08 - المصدر: منتجع بانيان تري فابينفارو

يستعد منتجع بانيان تري فابينفارو في جزر المالديف لافتتاح مطعم "مادي هيا" الياباني الاستثنائي في نوفمبر 2023. يتميز المطعم بحمام سباحة لا متناهي يستخدم مياه البحر المالحة، وإطلالات بانورامية خلابة على غروب الشمس، ويقدم تجربة طهي يابانية أصيلة ممزوجة بنكهات جزر المالديف الاصيلة.

تم تصميم المطعم بعناية باستخدام الخيزران، ويجمع بين أناقة الطبيعة والتصميم الحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء للضيوف. يوفر المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق اليابانية الكلاسيكية والحديثة، بما في ذلك السوشي والساشيمي وأطباق ياكيتوري، بالإضافة إلى الحلويات اليابانية التقليدية.

يشرف على إدارة الأطعمة والمشروبات في المنتجع كريم بوليه، وهو خبير فرنسي في مجال الضيافة والمطاعم الفاخرة. سيقدم المطعم أيضًا دروس طهي استثنائية وجلسات تدريبية حية تحت إشراف خبراء من أمهر الطهاة في المأكولات اليابانية.

تفاصيل

يقع مطعم "مادي هيا" في منتجع بانيان تري فابينفارو في جزر المالديف، ويقدم تجربة طهي يابانية أصيلة ممزوجة بنكهات جزر المالديف الاصيلة. يتميز المطعم بحمام سباحة لا متناهي يستخدم مياه البحر المالحة، وإطلالات بانورامية خلابة على غروب الشمس.

تم تصميم المطعم بعناية باستخدام الخيزران، ويجمع بين أناقة الطبيعة والتصميم الحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء للضيوف. يوفر المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق اليابانية الكلاسيكية والحديثة، بما في ذلك السوشي والساشيمي وأطباق ياكيتوري، بالإضافة إلى الحلويات اليابانية التقليدية.

يشرف على إدارة الأطعمة والمشروبات في المنتجع كريم بوليه، وهو خبير فرنسي في مجال الضيافة والمطاعم الفاخرة. سيقدم المطعم أيضًا دروس طهي استثنائية وجلسات تدريبية حية تحت إشراف خبراء من أمهر الطهاة في المأكولات اليابانية.

أبرز النقاط

افتتاح مطعم "مادي هيا" الياباني الاستثنائي في منتجع بانيان تري فابينفارو في جزر المالديف في نوفمبر 2023.

يتميز المطعم بحمام سباحة لا متناهي يستخدم مياه البحر المالحة، وإطلالات بانورامية خلابة على غروب الشمس.

يقدم المطعم تجربة طهي يابانية أصيلة ممزوجة بنكهات جزر المالديف الاصيلة.

تم تصميم المطعم بعناية باستخدام الخيزران، ويجمع بين أناقة الطبيعة والتصميم الحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء للضيوف.

يوفر المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق اليابانية الكلاسيكية والحديثة، بما في ذلك السوشي والساشيمي وأطباق ياكيتوري، بالإضافة إلى الحلويات اليابانية التقليدية.

يشرف على إدارة الأطعمة والمشروبات في المنتجع كريم بوليه، وهو خبير فرنسي في مجال الضيافة والمطاعم الفاخرة.

سيقدم المطعم أيضًا دروس طهي استثنائية وجلسات تدريبية حية تحت إشراف خبراء من أمهر الطهاة في المأكولات اليابانية.