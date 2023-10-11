مهرجان أبوظبي للشعر يجمع نخبة الشعراء العرب في 12 أمسية مميزة

2023-10-11 22:24:27 - المصدر: مهرجان أبوظبي للشعر

أبوظبي (مهرجان الشعر)- أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تنظيم 12 أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر 2023، الذي ينطلق في 12 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته.

تضم الأمسيات نخبة من الشعراء العرب من دول مجلس التعاون الخليجي، منهم:

وستقام الأمسيات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

يشكل مهرجان أبوظبي للشعر حدثًا ثقافيًا وتراثيًا مهمًا، حيث يجمع نخبة من الشعراء العرب من مختلف الدول العربية، ويقدم للجمهور فرصة للاستمتاع بالشعر العربي الأصيل.