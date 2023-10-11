بلدية الرشيد تطلق حملة لانارة وتزيين المجسرات والتقاطعات وزيادة المسطحات الخضراء

2023-10-11 22:39:28 - المصدر: دائرة بلدية الرشيد

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وأمين بغداد، أطلقت دائرة بلدية الرشيد حملة لانارة وتزيين المجسرات والتقاطعات وزيادة المسطحات الخضراء في المدينة.

وأوضح مدير عام البلدية نجم عبود سبهان، أن الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة وجعلها أكثر جاذبية للسكان والزوار.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت زراعة 270 دونماً من المسطحات الخضراء في الموسم الماضي، والعمل على زراعة 30 دونماً في الموسم الحالي.

وأضاف سبهان، أن الحملة تشمل أيضًا زراعة الأشجار والشتلات، وتحويل الشوارع إلى مقاطع نموذجية بالتزامن مع أعمال تطويرها.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الرضا العام عن أدائها.