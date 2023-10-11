2023-10-11 23:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: افلرات نيوز} بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجيَّة والمغتربين في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة فيصل المقداد، على هامش مشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريّ التي عُقدت اليوم في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة في القاهرة، التطورات التي تشهدها الأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة.