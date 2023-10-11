مقتل وإصابة تاجرين بالمخدرات في البصرة

2023-10-11 23:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، مقتل احد المتهمين بتجارة المخدرات وإصابة الاخر بعد الاشتباك معهما في البصرة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية اشتبكت مع تاجري مخدرات في قضاء شط العرب ضمن محافظة البصرة وتمكنت من قتل المتهم الملقب "حمو" وهو من المتهمين الخطرين بتجارة المخدرات ، واصابة المتهم الاخر في منطقة الساق والقاء القبض عليه بالجرم المشهود متلبس بحيازة ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ".وأضافت، أنه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما استنادا الى ما جاء بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017" .