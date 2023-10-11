بعد أن كشفت "بغداد اليوم" إخفاءها .. قسم العقود في البصرة يقرر الإعلان عن مناقصة 6 بلديات

2023-10-11 23:56:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير قسم العقود في ديوان محافظة البصرة اياد مبارك، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، الإعلان عن مناقصة 6 بلديات خلال الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان "تأخير الاعلان جاء بسبب دراسة المشروع، وذلك بعد ان قامت "بغداد اليوم" بالكشف عن محاولات "اخفاء" مناقصة 6 بلديات في المحافظة تتعلق بطريق العوجة.

وقال مبارك في تصريح مكتوب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته "بغداد اليوم"، إن "مناقصة 6 بلديات التي تتعلق بطريق العوجة سوف يعلن عنها في الصحف الرسمية ولوحة الإعلانات في المحافظة والموقع الرسمي في ديوان المحافظة"، مبيناً ان "عدم الإعلان عن المشروع في الفترة السابقة كان بسبب دراسة المشروع ومتطلباته الأمر الذي حال دون الإعلان عنه في الفترة السابقة".

وفي الوقت ذاته كشف مصدر مطلع ان "رجل دين متنفذ على مستوى البصرة ضغط على الجهات المعنية في ديوان المحافظة لتمرير المشروع لأحد اتباعه في الخفاء لكن وكالة "بغداد اليوم" فضحت الأمر وكشفت عنه في العلن ما تسبب بحرج كبير لمسؤولي ديوان المحافظة.

وكانت مصادر مطلعة قد اشارت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "مناقصات البنية التحتية لست بلديات في محافظة البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها، فيما أكد مقاولون في المحافظة أن هذه البلديات لم تعلن عن مناقصاتها لمشاريع البنية التحتية، وقد طالبوا بإجراء تحقيق عاجل بهذا الشأن، ولا سيما بخصوص مناقصة طريق العوجة في قضاء ابي الخصيب.

وأشار القائمون على شركات المقاولات إلى أن منح هذه المناقصات لاحد المقاولين يأتي نتيجة وجود صلة قرابة بينه وبين مدير إحدى الأقسام الحكومية، ولهذا السبب، يطالب المقاولون رئيس الوزراء بإرسال لجنة للتحقق من جميع هذه المناقصات ومراقبة أنشطة المقاول وشركاته.

وأوضح المقاولون أن إجمالي تكلفة هذه المناقصات بلغ 17 مليار دولار وتتعلق بإنشاء طريق العوجة، وقد تم بيعها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية لشخصيات تنتمي إلى ما يسمى "بلوبي حيتان" المناقصات، وهم شخصيات نافذة في قطاع المقاولات، الذين يسيطرون على جميع مشاريع البنية التحتية التي تتجاوز قيمتها ملياري دولار وتصل إلى 500 مليار دينار عراقي.