2023-10-11 23:56:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، بياناً غاضباً بعد مقطع لامرأة ورجل يرتديان الزي العسكري لقوات الجيش وهما بـ "وضع غير أخلاقي".

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت مقطعا فيديوياً لسيدة ورجل يرتديان الزي العسكري ويقومان بعمل غير أخلاقي، وحرصاً من وزارة الدفاع على سمعة منتسبيها من الضباط والمنتسبين والمنتسبات، أجرت الوزارة تحقيقاً فورياً لمعرفة حقيقة انتساب الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو".

وبين انه "وبعد التحري تم التأكد من أن السيدة التي كانت ترتدي بدلة عسكرية هي فتاة تعمل في نادٍ ليلي ولا تنتسب الى وزارة الدفاع بأية صفة، اما فيما يتعلق بالرجل الذي ظهر معها في مقطع الفيديو جرت متابعته وبعد التحري تبين انه قد انتحل صفة ضابط في الجيش العراقي، وجرى ايداعه حالياً في احد مراكز الشرطة ببغداد بتهمة انتحال صفة والترويج للاعمال غير الاخلاقية".

وأكدت الدفاع "انها سترفع دعوى قضائية على المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو لمحاولتها تشويه سمعة الضابطات في الوزارة من خلال ما قامت به، كما تؤكد الوزارة انها ستحاسب كل من تسوّل له نفسه المساس بسمعة منتسبي الوزارة من القادة والضباط والموظفين، وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في ذلك".





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