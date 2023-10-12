رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لموسكو

2023-10-12 00:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واععاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى موسكو.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو" .