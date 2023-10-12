2023-10-12 00:00:16 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء ، بياناً غاضباً بعد مقطع لامرأة ورجل يرتديان الزي العسكري لقوات الجيش وهما بـ “وضع غير أخلاقي”. وأفاد بيان للوزارة تلقته “إيرث نيوز ان “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت مقطعا فيديوياً لسيدة ورجل يرتديان الزي العسكري ويقومان بعمل غير أخلاقي، وحرصاً من وزارة الدفاع على سمعة منتسبيها من الضباط […]

ظهرت المقالة ظهرا بوضع “غير أخلاقي”.. الدفاع تعلن اعتقال امراة ورجل بتهمة انتحال صفة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.