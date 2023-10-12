2023-10-12 00:00:16 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، عن اطلاق المنصة الوطنية لتتبع المركبات GPS LVN اليوم الاربعاء والمنفذ لصالح الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في خطوة عدتها الياسري من خطوات الوزارة المهمة نحو الحكومة الإلكترونية وباتجاه التحول الرقمي والاتمتة والحد من الفساد والذي يعد من أولويات حكومة الخدمات الحالية .واضافت الوزيرة في بيان تلقته ايرث نيوز، […]

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات تعلن اطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لتتبع المركبات أولاً على ايرث نيوز.