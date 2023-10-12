2023-10-12 00:00:16 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، و وزير الخارجيَّة والمغتربين في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة فيصل المقداد، ضرورة مواصلة الجهود لإسترداد حقوق الشعب الفلسطيني. وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته “إيرث نيوز”، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث اليوم الأربعاء مع وزير الخارجيَّة والمغتربين في الجمهوريَّة العربيَّة […]

ظهرت المقالة وزيرا خارجية العراق وسوريا يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيَّة أولاً على ايرث نيوز.