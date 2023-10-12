الجهات الرقابية تتسلم 40 ملفا عن "شبهات مطار النجف"

2023-10-12 00:46:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب هادي السلامي، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، عن رفع نحو 40 ملفا تتعلق بشبهات فساد وخروقات حول مطار النجف الاشرف الدولي امام الجهات الرقابية.

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مطار النجف الاشرف الدولي من المطارات المهمة في العراق لكنه واجه في السنوات الماضية الكثير من الاشكاليات والخروقات التي تتعلق بادارة الاموال وبقية الالتزامات الاخرى ما استدعى اعادة فتح كل الملفات المتوفرة لدينا".

واضاف، ان "نحو 40 ملفا متعلقا بشبهات فساد ومخالفات حول مطار النجف الاشرف الدولي رفعت للجهات الرقابة وهناك تحقيقات مهمة تجري حاليا من اجل البت بها بانتظار قرار القضاء العراقي"، مؤكدا بان "الفساد افة يجب محاربتها من خلال الرقابة المباشرة".

واشار الى ان "الفساد في مؤسسات العراق لايزال مصدر تهديد ونحتاج الى جهود مضاعفة من اجل كشف كل الملفات واحالة المتهمين للقضاء".

ويعد ملف مطار النجف احد ابرز الملفات والمؤسسات التي شابها الفساد خلال السنوات الماضية، قبل ان تتسلمه سلطة الطيران المدني رسميا في نيسان 2023، وذلك بعد ضجة احدثها تصريح لرئيس سلطة الطيران المدني قال فيه انه لانعرف عائدية مطار النجف ولا مصير ايراداته كونه استثمار.