تربية النجف تباشر بتوزيع معرف ورمز الدخول لمنصة منحة الطلبة لمدارس

2023-10-12 00:46:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشرت تربية النجف - قسم التخطيط التربوي شعبة المعلومات والاتصالات، يوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، بتوزيع معرف ورمز الدخول الخاص بمنصة تسجيل منحة الطلبة من العوائل المشمولة بنظام الحماية في دائرة الرعاية والشؤون الاجتماعية.

ودعا المدير العام للتربية مردان البديري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "المدارس الحكومية المشمولة في المحافظة للتوجه إلى شعبة المعلومات والاتصالات في المديرية من اجل استلام المعرف ورمز الدخول الخاص بها بأقصى سرعة ممكنة ولغاية اليوم الخميس". مشددا على أن "الموضوع يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية".

من جانبه قال مسؤول شعبة المعلومات والاتصالات في المديرية حيدر الابراهيمي، وفقا للبيان، إن "الشعبة باشرت بتسليم معرف ورمز الدخول لمدارس المحافظة البالغ عددها أكثر من 1200 مدرسة"، موضحاً ان "العملية تجري بانسيابية عالية حيث بلغت نسبة الاستلام الى ما يقرب من 50% من عدد المدارس المشمولة".

وأكد "سهولة استخدام المنصة من قبل مدير المدرسة حيث نشرت المديرية فيديو توضيحي يبين طريقة ادخال البيانات".