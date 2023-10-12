2023-10-12 00:50:08 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء ، بياناً غاضباً بعد مقطع لامرأة ورجل يرتديان الزي العسكري لقوات الجيش وهما بـ “وضع غير أخلاقي”. وأفاد بيان للوزارة تلقته “إيرث نيوز ان “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت مقطعا فيديوياً لسيدة ورجل يرتديان الزي العسكري ويقومان بعمل غير أخلاقي، وحرصاً من وزارة الدفاع على سمعة منتسبيها من الضباط […]

ظهرت المقالة في بغداد.. اعتقال راقصة ورجل بعد ظهورهما بمقطع “غير أخلاقي” وهما يرتديان الزي العسكري أولاً على ايرث نيوز.