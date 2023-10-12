2023-10-12 01:40:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أفادت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، بانها تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين في سيطرات بابل الرئيسة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "إجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ضمن سيطرات المحافظة الرئيسة مكن مفارزها من إلقاء القبض على أربعة متهمين ضبط بحوزتهم على أكثر من 3 غرام مخدرات مع 6 أدوات تعاطي مختلفة وعدد قليل من الحبوب المخدرة".

وأضافت، أن "عمليات القبض تمت ضمن سيطرات (الشهيد العقيد خليل شلال، الشهيد العقيد سلام شنون، حلة – نجف"، مشيرة الى "تسليم المتهمين كافة الى الجهة المختصة بحسب قاطع المسؤولية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة بابل، عن تمكن مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال من القبض على أحد المطلوبين بتهمة الخطف وفق المادة 423 من قانون العقوبات، خلال الممارسات الأمنية شمال المحافظة.

وأضافت، أنه "من خلال تلك الممارسات ضمن سيطرات المحافظة الرئيسة، ألقت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون شمال مدينة الحلة القبض على مطلوب وفق المادة 343 من قانون العقوبات".