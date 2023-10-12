2023-10-12 04:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد مجلس النواب، السبت المقبل موعداً لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تطورات الاوضاع في فلسطين.وقال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد ان تم تقديم طلبا مشفوعا باكثر من 50 توقيعاً للنواب ، تم تحديد السبت القادم 14 تشرين 2023 جلسة استثنائية مخصصة لاصدار قرارات بخصوص مايتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة وجرائم ضد الانسانية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب" .