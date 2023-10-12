ساكا يتوج بجائزة الافضل في ارسنال لشهر ايلول

2023-10-12 07:55:07 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت ادارة نادي أرسنال الإنكليزي عن فوز لاعب الفريق بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب خلال شهر ايلول الماضي بصفوفه.كان اللاعب صاحب الـ 22 عاماً قد سجل خلال شهر ايلول 3 أهداف، وصنع مثلها لزملائه.وتُعد هذه هي المرة السادسة التي يفوز بها اللاعب بجائزة ناديه الشهرية والأولى له منذ كانون الاول من العام 2022.يذكر ان الغانرز يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع المتصدر توتنهام، بفارق الأهداف، بعد مرور 8 جولات، متقدماً بفارق نقطتين على منافسه مانشستر سيتي.