نبأ يسعد أنشيلوتي قبل الكلاسيكو

2023-10-12 08:45:03 - المصدر: واع

متابعة – واعتلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سارا، قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب هذا الشهر ضد الغريم التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدافع دافيد ألابا، تدرب مع المجموعة ، بعدما تقرر غيابه عن معسكر منتخب بلاده النمسا، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.وأضافت الصحيفة: "ألابا سيكون جاهزا لخوض مواجهة إشبيلية (يوم 21 من الشهر الحالي)، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وباستثناء أي عوائق سيكون متاحا في الجولة التالية ضد برشلونة في الكلاسيكو (يوم 28 تشرين الأول الجاري)".وتأتي عودة ألابا في وقت مناسب لريال مدريد، خاصة في ظل إصابة ميليتاو وغيابه الطويل، وإيقاف ناتشو بعد الطرد ضد جيرونا، وضرورة الحفاظ على أنطونيو روديجر الذي خاض كل المباريات السابقة بدون راحة.