2023-10-12 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات “إف-16” الأمريكية قبل ربيع العام المقبل. وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل: “سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة، مع […]

ظهرت المقالة البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات “إف-16” قبل ربيع 2024 أولاً على ايرث نيوز.