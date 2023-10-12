2023-10-12 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تشمل الأعراض النادرة وغير النمطية لأمراض الكلى تغيرات في الشهية وارتفاع مستوى ضغط الدم، وحكة في منطقة الأعضاء التناسلية، والتعب المزمن.وتشير الدكتورة نينا زوبوفا، في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أنه يمكن أن تخفي عبارة “تبرد الكلى” مجموعة متنوعة من الأمراض التي تسبب التهابات في أعضاء الجهاز البولي التناسلي. من بين الأمراض الأكثر انتشارا: […]

ظهرت المقالة طبيبة توضح ما إذا كان من الممكن حقا تبريد الكلى عند الجلوس على مكان بارد أولاً على ايرث نيوز.