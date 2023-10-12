“جيروزاليم بوست”: وزير الصحة الإسرائيلي يمنع علاج جرحى “حماس”

2023-10-12 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، وجه بمنع علاج جرحى “حماس” في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عنه قوله: “في هذه الأوقات الصعبة، يجب على نظام الرعاية الصحية التركيز بشكل كامل على علاج ضحايا الانتقام الإجرامي، أي علاج جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”. وأضاف: “لا شك في أن مهمة تأمين […]

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