النفط يواصل انخفاضه بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأميركية

2023-10-12 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.59 […]

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