2023-10-12 10:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على الدولار لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين، الخميس، بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات […]

ظهرت المقالة عالمياً.. الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين قبل بيانات التضخم بأميركا أولاً على ايرث نيوز.