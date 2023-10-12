2023-10-12 10:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

في الآونة الأخيرة، لوحظ تصاعد ملحوظ للظاهرة المتمثلة في تحول الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، ولاسيما في العاصمة بغداد. إن الريف البغدادي انحسر بشكل كبير وتحول إلى أحياء غير مخدومة أو مناطق عشوائية. هذا التحول يأتي في سياق زيادة عدد السكان وارتفاع أسعار المساكن. ثائر مخيف الجبوري، عضو لجنة الزراعة في البرلمان، يرجع هذه الظاهرة […]

ظهرت المقالة تحول الريف البغدادي إلى أحياء عشوائية: مأساة تختبئ خلف الأراضي الزراعية المهدرة أولاً على ايرث نيوز.