2023-10-12 10:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

في وقت تشهد فيه منطقة غزة ومحيطها تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، جرى التركيز على الاتصالات الدولية والأحداث الأخيرة في المنطقة. وفيما يلي أبرز التفاصيل: اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني: وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تلقى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني. تم خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الحالي في غزة […]

ظهرت المقالة تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل: غارات مكثفة ومساعٍ دولية لإنهاء العنف أولاً على ايرث نيوز.