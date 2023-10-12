لخوض مباراتين وديتين.. منتخب شباب العراق يغادر إلى الإمارات

2023-10-12 10:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

غادر وفدُ منتخب الشباب، صباح اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، إلى مدينةِ دبي الإماراتيّة، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبِ المستضيف يوم الثالث عشر، والسابع عشر من هذا الشهر .

وقال المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "هاتين المباراتين تأتيان بعد الدعوةِ التي تلقاها الاتحادُ العراقيّ من شقيقه الإماراتي لخوض مباراتين وديتين على صعيدِ الشباب، تحضيراً للمنتخبين للاستحقاقاتِ المقبلة".

وأضاف كريم: "نأمل أن تكونَ هاتان المباراتان مفيدتين لمنتخبِِ الشباب الذي سيخوض للمرةِ الأولى بعناصره الجديدة مباراته الأولى مع أحد المنتخباتِ من التي وقعَ عليهم الاختيارُ بعد الاختبارات التي أقامها الجهازُ التدريبيّ لأكثر من شهرين لنحو (200) لاعب من داخل العراق وخارجه".

وتألفت بعثةُ المنتخب من عُضو اتحاد الكرة محمد ناصر رئيساً للوفد، ونديم كريم مديراً إدارياً للمُنتخبِ وعماد محمد مدرباً، والمدربين المساعدين أحمد والي، وحيدر جبار، ونوري عبد زيد مدرباً للحراس، ووليد جمعة مدرباً للياقة البدنية، وقحطان المالكي منسقاً إعلامياً، ومنتظر مجبل محللاً فنياً، وحسن خليفة مصوراً ، والمعالجين فلاح جاسم ، وهيثم كامل، والإداريين عدي جبار، وبركات مجيد، ويوسف أحمد محاسبا. أما اللاعبون فهم كل من : علي جدعان، وسام علي، ليث ساجد. حسين فاهم، سيداد حاجي، مصطفى نواف، مسلم موسى، كرار جعفر، ناجي ناصر، موسى علاء، مؤمل محمود، علي أكبر ، جابر محمد، محمد غالب، أيمن مصطفى، علي كريم، محمد جميل، ياسر علي، عبد الرحمٰن ياسر، أمير فياض، يعسوب ناطق، ليث ضياء، حيدر حمد، أوس فراس، علي مخلد، مهدي هاشم.



