ريال مدريد يحصن نجميه من أطماع البريميرليج

2023-10-12 10:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قرر ريال مدريد تحصين نفسه من أطماع الدوري الإنجليزي، من خلال تجديد عقد اثنين من أهم أعمدة الفريق في منظومة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبحسب "فابريزيو رومانو" المختص في انتقالات اللاعبين، جدد إدواردو كامافينجا عقده حتى شهر يونيو/حزيران من عام 2028، مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ قيمته مليار يورو.

أما صحيفة "ماركا" الإسبانية فأفادت أيضا بتجديد عقد الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي إلى عام 2028 مع وجود نفس قيمة الشرط الجزائي، مع تحسين قيمة راتب الثنائي.

وخاض كامافينجا 11 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 9 لقاءات في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري الأبطال، صنع خلالهما هدفا واحدا.

كما شارك فالفيردي أيضا في 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 9 مباريات في الدوري الإسباني سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين، وشارك في مباراتين بدوري الأبطال صنع خلالهما هدفا واحدا.





المصدر: موقع كورة



