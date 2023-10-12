وزارة التربية تنشر روابط الكتب المنهجية إلكترونيًا للمراحل الدراسية كافة
2023-10-12 10:35:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، روابط الكتب المنهجية إلكترونيًا للمراحل الدراسية كافة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للمناهج نشرت روابط الكتب المنهجية إلكترونيا على موقعها الرسمي وللمراحل الدراسية (المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الاعدادية ) كافة للعام الدراسي 2023 - 2024".
أدناه روابط الكتب:
رابط مناهج المرحلة الابتدائية
https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=149
رابط مناهج المرحلة المتوسطة
https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=148
رابط مناهج المرحلة الاعدادية
https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=151
رابط مناهج المتميزين
https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=152