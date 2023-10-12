2023-10-12 10:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، روابط الكتب المنهجية إلكترونيًا للمراحل الدراسية كافة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للمناهج نشرت روابط الكتب المنهجية إلكترونيا على موقعها الرسمي وللمراحل الدراسية (المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الاعدادية ) كافة للعام الدراسي 2023 - 2024".

أدناه روابط الكتب:

رابط مناهج المرحلة الابتدائية

https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=149



رابط مناهج المرحلة المتوسطة

https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=148



رابط مناهج المرحلة الاعدادية

https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=151



رابط مناهج المتميزين

https://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=152







