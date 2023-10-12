مصرع 4 أشخاص جنوبي العراق ومقتل امرأة بسلاح زوجها في الشمال

2023-10-12 10:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، بأن أربعة اشخاص لقوا مصرعهم بحادثين مروريين منفصلين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن " ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم نتيجة حادث سير على الطريق العام في قضاء الغراف"، مشيراً أن "الحادث ناتج عن تصادم صهريج مع مركبة صالون نوع (اوبترا)".

وأضاف أن "الحادث الثاني كان إثر انقلاب مركبة صالون مدينة الناصرية"، موضحاً أن "سائق المركبة توفي على الفور".

وفي سياق منفصل قال مصدر أمني، إن "زوجا أقدم على قتل زوجته في محافظة أربيل شمال العراق".

وأضاف أن "الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة أمس في منطقة سيتاقان قرب مستشفى الهلال الأحمر".

وتابع المصدر أن "الجيران أبلغوا الشرطة بسماع أصوات طلقات نارية، ليتبين لاحقا أن الزوج رمى ست طلقات على زوجته لتفارق الحياة"، مشيراً الى أن "الحادث ناجم عن خلافات أسرية".

ولفت الى أنه "تم اعتقال الزوج القاتل الذي اعترف بجريمته والتحقيق جار في القضية".